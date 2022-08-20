إيران: المحادثات مع السعودية لإعادة العلاقات وصلت مرحلة متقدمة

2022/08/20 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، إن المحادثات مع السعودية وصلت إلى مستوى جيد.وأضاف عموئي لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية: “وصلت المحادثات مع السعودية لإعادة العلاقات إلى مستوى جيد، ومن المؤمل إجراء … Readmore

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