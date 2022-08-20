نصيف: اين هيئة النزاهة لسلطة الطيران بعد احالتها مطار بغداد الى شركة لها علاقات اسرائيلية

2022/08/20 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، عن استغرابها من غياب دور هيئة النزاهة والادعاء العام تجاه التحدّي الصارخ الذي قامت به سلطة الطيران المدني وقيامها بإحالة عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي الى شركة بزنس انتل.وقالت نصيف في … Readmore

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