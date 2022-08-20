حصيلة أولية.. 3 صرعى بحادث سير ’عنيف’ في الموصل (فيديو)

2022/08/20 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم السبت، وقوع حادث سير مروع في الموصل.

وبحسب مراسلنا، فأن "حادث سير مروع وقع نتيجة تصادم سيارتين بالقرب من سيطرة العقرب في الموصل".

واضاف، أن "الحصيلة الاولية للحادث هي مصرع ثلاثة اشخاص".

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