تأجيل التعاقد مع المدرب الاسباني مورينو لقيادة المنتخب الوطني لهذا الموعد

2022/08/20 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقرر الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل التعاقد مع المدرب الاسباني روبرت مورينو لقيادة المنتخب الوطني.وقال مصدر رياضي لـ (بغداد اليوم) ان "إتحاد الكرة، قرر تأجيل حسم ملف التعاقد مع المدرب الاجنبي روبرت مورينو لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة إلى الاسبوعين المقبلين".واضاف ان "رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، أعطى الأولوية الآن لجهود إنجاح استضافة تصفيات آسيا للشباب فضلاً عن مراقبة سير مجريات العمل في ملعب الميناء الأولمبي ليكون جاهزاً لاستضافة خليجي 25 في البصرة".وقاد مورينو منتخب إسبانيا منفردا بين ولايتي إنريكي، قبل إقالته في تشرين الثاني 2019، ثم تولى قيادة فريقي موناكو ومن بعده غرناطة الذي أقاله في آذار الماضي.

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