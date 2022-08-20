بعد الموصل.. العاصفة الترابية تصل كركوك باتجاه العاصمة بغداد (فيديو)

2022/08/20 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بوصول عاصفة ترابية الى كركوك قادمة من الموصل ومتوجهة الى بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عاصفة ترابية وصلت محافظة كركوك قادمة من الموصل مسببة انعدام شبه تام للرؤية وتشق طريقها نحو بغداد".

وأفاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم السبت، باجتياح عاصفة ترابية لمدينة الموصل متوجهة الى بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عاصفة ترابية ضربت مدينة الموصل مسببة انعدام شبه تام للرؤية متجهة نحو بغداد"

هذا وتوقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، طقسا صحوا سيشهده البلاد خلال اليومين المقبلين،مع بعض الغيوم والغبار الخفيف، فيما اشارت لانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد الاحد في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، بالاضافة الى الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مسببة تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأوضح، ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم والغبار الخفيف في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعدا للغبار".

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