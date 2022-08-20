2022/08/20 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الاشخاص حاولوا السرقة و بعد ملاحقتهم ولاذوا بالفرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة سرقة آثار في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة سرقة آثار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).