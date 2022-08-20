2022/08/20 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال علماء فلك إن أكبر نجم رُصد في الكون ليس بالحجم الذي كان مقدراً...

ظهرت المقالة علماء: التقديرات السابقة لأكبر نجم في الكون لم تكن دقيقة أولاً على المسلة.

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