2022/08/20 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ظهر السفير العراقي في الاردن، حيدر منصور العذاري الى جانب افراد عائلته مع الفنان...

ظهرت المقالة استياء من صورة حميمية لسفير العراق بالاردن وزوجته مع راغب علامة أولاً على المسلة.

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