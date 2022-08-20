الجفاف في أوروبا يكشف ما تحت الماء.. سفن من الحرب العالمية وأحجار تاريخية

2022/08/20 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجفاف الشديد في أوروبا عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من مدينة "براهوفو" الصربية المطلة على نهر الدانوب، وفقا لما ذكره موقع "اي بي سي نيوز"، الجمعة.

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