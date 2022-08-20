الطب العدلي تسلم رفات 26 شهيدا من مجزرة سبايكر الى ذويهم (صور)

2022/08/20 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، تسليم رفات 26 شهيداً من مجزرة سبايكر الى ذويهم من قبل مركز الطب العدل العسكري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المركز قام باستلام شهداء مجزرة سبايكر وتسليمهم الى ذويهم، البالغ عددهم (26) شهيداً بين جيش وشرطة وحشد شعبي، بعد التعرف عليهم من خلال تطابق فحص حمض الـ DNA".

فيما جرى التطابق مع عائلات الشهداء وإصدار شهادات الوفاة وإجراء مراسيم تشيع لهم بحضور المراسيم العسكرية.

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