كلوب عن محمد صلاح: إنّه يتطور دائماً إنّه

2022/08/20 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح نجح في تطوير قدراته الفنية، خلال فترة العطلة الّتي سبقت الموسم الحالي، مُشيراً إلى أن اللاعب ينتظره إنجاز جديد أمام مانشستر يونايتد.

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