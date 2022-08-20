التخطيط: جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يفحص علبة سكائر واحدة

2022/08/20 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يفحص علبة سكائر واحدة كون هذه السلع لا تدخل عن طريق المنافذ الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “الحديث عن أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يفحص علبة سكائر واحدة واردة للعراق وان جميع علب السكائر الموجودة حاليا في الاسواق غير خاضعة للفحص غير دقيق”، مردفا: “لم نقل انها ليست من اختصاص الجهاز، انما قلنا انها لاتدخل عن طريق المنافذ الرسمية الاتحادية”.

وأضاف، أنه “تم نقل الخبر بطريقة غير صحيحة وغير دقيقة وتم اجتزاء النص، ما أدى الى تشويه الفكرة والمعنى”.

وتابع الهنداوي: “كنتُ في لقاء تلفزيوني، وقلت: ان الجهاز لم يفحص علبة سكائر واحدة، لانها لم تدخل عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولم اقل انها ليست من اختصاص الجهاز”.

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