العراق يعزي الجزائر بحوادث الحرائق

2022/08/20 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم العراق، اليوم السبت، التعازي إلى الجزائر بضحايا حوادث الحرائق.وذكر بيان لوزارة الخارجية أن “وزارة الخارجيّة تعرب عن تعازيها إلى الأشقاء في الجُمهُوريَّة الجزائريَّة الديمقراطيَّة الشعبيَّة، بضحايا حوادث الحرائق التي اندلعت في عددٍ من الولايات وأودت بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين”.وأضاف البيان : “نُشارِكُ أشقاءنا في الجزائر حكومةً وشعباً حُزنَهم في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى”.

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