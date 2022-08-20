إغلاق مطعم في أربيل لسبب لايُصدق

2022/08/20 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت قائمقامية قضاء سوران التابع لاربيل ،اليوم السبت، اغلاق مطعم في القضاء بسبب عدم الالتزام بالشروط الصحية.

وقالت في بيان لها ان “صاحب المطعم استخدم كمية كبيرة من الدهون في الاطعمة التي كان يقدمها الزبائن”.

وبينت ان “هذا الامر يخالف التعليمات التي أصدرتها اللجان الصحية في القائمقامية”.

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