روسيا تستعرض في منتدى ” الجيش – 2022 ” تقنيات عسكرية لم تكشف عنها من قبل

2022/08/20 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت فعاليات منتدى “الجيش-2022” الكشف عن العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، بعضها لم يتم عرضه للعلن من قبل.

ومن بين أبرز المعروضات التي شهدها المنتدى كانت منظومة ” Centaur” التي طورتها شركة Ruselectronics التابعة لـ “روستيخ”، والتي يمكنها تبعا للخبراء تأمين الاتصالات وتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للوحدات العسكرية ووحدات حماية القانون، ودون الاعتماد على أقمار منظومتي GLONASS وGPS.

أما الشيء الآخر الذي لفت انتباه زوار المنتدى فهو المعلومات التي تتعلق بغواصة ” Surrogate” المسيّرة والتي كشف عنها مكتب “روبين” الروسي للتصاميم العسكرية، إذ أشار الخبير العسكري الروسي، دميتري كورنيف إلى “أنه لا يوجد مثيل لتلك الغواصة في جيوش العالم اليوم”.

واستعرضت الشركات الروسية خلال المنتدى أيضا أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال صناعات مقاعد الطائرات الحربية والخوذ الذكية المخصصة للطيارين.

كما تم الكشف في منتدى “الجيش-2022” عن خلائط الوقود “الصديق للبيئة” والذي طوره الخبراء الروس ليعمل مع أحدث الطائرات وصواريخ الفضاء، ووصفوه بأنه “يساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة”.

وشهد المنتدى أيضا الكشف عن العديد من الأجهزة والمنظومات الإلكترونية الروسية الحديثة، والتي كان من ضمنها روبوتات تلعب الشطرنج معتمدة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ ساهم في تطوير هذه الروبوتات وبرمجياتها طلاب من المدارس والجامعات الروسية.

وتعقد فعاليات منتدى “الجيش-2022” هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز “باتريوت” للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار “كوبيكا”، ومعسكر “ألابينو” بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات روسية

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