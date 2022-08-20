2022/08/20 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ودع لاعب الوسط البرازيلي، كاسيميرو، جمهور ريال مدريد عقب قبوله عرض مانشستر يونايتد، متعهدا...

ظهرت المقالة كاسيميرو: لن أرد جميل الريال ولو عشت ألف حياة أولاً على المسلة.

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