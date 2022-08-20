15 قتيلا بينهم صحفيون و22 جريحا في حادث سير في تركيا

2022/08/20 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول,-(أ ف ب) – أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت مقتل 15 شخصًا وإصابة 22 بجروح في جنوب شرق تركيا في حادث سير مع سيارة إسعاف.قال الحاكم داود غول على تويتر “لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (…) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (…) على الطريق السريع بين غازي […]

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