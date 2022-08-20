مقتل ثلاثة عشر مدنيا في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

2022/08/20 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من الجو للعاصمة الصومالية مقديشو في 15 شباط/فبراير 2022 © اف ب ياسويوشي شيبا مقديشو (أ ف ب) – قتل ثلاثة عشر شخصا في هجوم شنه متطرفون إسلاميون في حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلن مسؤول أمني في حصيلة جديدة السبت.و كان قد قال المسؤول محمد عبد […]

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