ناقلة كيماويات تصطدم بسفينة شحن قبالة سواحل جنوب غرب اليابان

2022/08/20 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، أن ناقلة كيماويات يابانية اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل جنوب غرب اليابان.وقال مسئول في خفر السواحل في مدينة "كوشيموتو"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه لم يُصب أحد من بين …

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