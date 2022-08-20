الطوارئ الروسية: اندلاع حريق بالقرب من مطار سوتشي الدولي

2022/08/20 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، اندلاع حريق بالقرب من مطار سوتشي الدولي، إلا أنه لم يؤثر على عمله.وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الأخبارية ـ أن النيران اشتعلت في مبنى إضافي في تلك المنطقة ولم يؤثر الحريق على …

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