قوة أمنية تعتقل شخصا يهدد المواطنين بـ’مسدس’ في الاعظمية

2022/08/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال شخصا اقدم على تهديد المواطنين بـ’مسدس’ في في منطقة الاعظمية ببغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "بالساعه ٠١٣٥ يوم ٢٠ / ٨ من خلال دورية معاون امر س٣ الملازم حيدر محمد تم اخبار الدورية من قبل المواطنين بوجود شخص يحمل مسدس ويقوم بتهديد المواطنين ضمن محله ٣٠٨ زقاق ١٣".واضاف انه "على الفور توجهت الدوريه ألى المكان وتم التطويق وإلقاء القبض على المدعو علي عبد المعين محمد احمد العبيدي"، لافتاً الى ان "الملقى القبض عليه يحمل مسدس نوع مجهولالمرقم ١٠٥٣٣٥ مع مخازن عدد ٢ و ١٣ اطلاقة".وتابع انه "تم تسليم المدعو أعلاه مع المواد انفا إلى مركز شرطة الاعظمية بوصل استلام بالساعة ٠٢٠٠".

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