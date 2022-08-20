هيئة الحشد تحدد موعدا لحسم ملف المفسوخة عقودهم بالكامل

2022/08/20 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حددت هيئة الحشد الشعبي، موعدا لحسم ملف المفسوخة عقودهم بالكامل.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، السبت، أن "الدائرة المالية والإدارية لهيئة الحشد الشعبي تُحدد موعد إنطلاق الوجبة الثانية والأخيرة من المفسوخة عقودهم والمكونة من 10 الاف عنصر بعد انتهاء مقابلات الوجبة الحالية"، مشيرة الى، أن "الوجبة الحالية تم تحديد موعد 10 ايام فقط لإنهاء مقابلاتها بالكامل".

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