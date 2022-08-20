عمدة لندن يحذر البريطانيين من شتاء دون تدفئة وطعام

2022/08/20 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن ملايين البريطانيين سوف لن يتمكنوا في الشتاء القادم من تحمل تكاليف التدفئة والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتلافي ذلك.ونشر خان في صفحته على “تويتر” إحصاءات لوكالة “بلومبرغ” التي تؤكد أن متوسط فاتورة الكهرباء في بريطانيا يمكن أن يتجاوز المستويات التاريخية.وكتب العمدة تحت […]

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