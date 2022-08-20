مقتل ارهابيين بقصف جوي للجيش العراقي في جبال حمرين

2022/08/20 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الطيران الحربي العراقي معاقل

تنظيم داعش وقتل عددا من عناصره.

وقالت خلية الاعلام الأمني الحكومية

اليوم السبت، إن طائرات القوة الجوية

قصفت أوكارا للتنظيم في سلسلة جبال

حمرين ضمن محافظة صلاح الدين

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