بالصور .. حادث مروع في تركيا يخلف 37 قتيلاً وجريحاً

2022/08/20 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء

حادث اصطدام بين حافلة وسيارة إسعاف في

جنوب شرق تركيا.

وقال داود غول، محافظ غازي عنتاب، اليوم

السبت: "إجمالا، لقي 15 من مواطنينا

حتفهم، وأصيب 22..



في حادث بين حا

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