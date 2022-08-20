عمدة لندن يحذر من شتاء دون تدفئة وطعام

2022/08/20 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن ملايين

البريطانيين سوف لن يتمكنوا في الشتاء

القادم من تحمل تكاليف التدفئة

والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة

الإجراءات الضرورية لتلافي ذلك.

ونشر خان في صفحته على "تويتر" إحصا

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