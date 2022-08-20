2022/08/20 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل اسرة من أربعة أفراد وسط كربلاء لاسباب غير معروفة حتى الآن المركز الخبري الوطني.

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