الإلهام.. الحلم.. الخيال.. وخدعة جيمس ويب الهوليوودية

2022/08/20 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحق لأميركا، ومعها الحضارة البشرية جمعاء، أن يحتفوا باليوم الذي عرضت به وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قبل نحو شهر، الصورة الملونة الأولى، المذهلة علمياً وجمالياً، التي التقطها التلسكوب جيمس ويب بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد في طوره الأول قبل أكثر من 13 مليار سنة، وأن يعتبروا هذا اليوم ليس تاريخاً فخرياً فقط، بل يوماً تغييرياً بجدارة بوصفه الخطوة الأولى نحو أفق مستقبل مغاير.

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