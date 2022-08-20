الصحاف: سنتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير العراق في الأردن

2022/08/20 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أنها ستتخذ إجراء بحق السفير العراقي في الأردن.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي،من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".وأضاف أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت،وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".

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