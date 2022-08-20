2022/08/20 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، 20 آب، 2022، موقفاً من صور السفير العراقي في...

ظهرت المقالة الخارجية: سنتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير العراق في الأردن أولاً على المسلة.

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