2022/08/20 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب عن مجلس النواب عالية نصيف جاسم، السبت، 20 آب، 2022، عن قيام...

ظهرت المقالة نائبة تتهم الطيران المدني بالتعاقد مع شركة لها ارتباطات إسرائيلية (وثائق) أولاً على المسلة.

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