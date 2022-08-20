جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن قتل ستة دواعش

2022/08/20 | 16:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يُشرف على عمليات اغتيال وخطف للمواطنين والقوات الأمنية.

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