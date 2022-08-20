السويد تنشر تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم على مركز تسوق

2022/08/20 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت الشرطة السويدية اليوم السبت، أن شخصا مشتبها به في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة مالمو، هو فتى يبلغ 15 عاماً.

وذكرت محطة إس.في.تي.



التلفزيونية السويدية أن الشرطة أعلنت ذلك في مؤتمر صحافي اليوم.

وقُتل رجل 31 عاماً وأصيبت امرأة في الحادث.



وتردد أنه تم القبض على الجاني المزعوم أمس الجمعة.

ونقلت المحطة عن رئيسة شرطة مالمو، بيترا ستينكولا، القول إن كل الشواهد تشير إلى أنه كان هجوما مستهدفاً.

كانت المرأة المصابة كانت مارة وأصيبت عرضا .



وجاء في التقرير أن إصابتها جسيمة ولكن وضعها مستقر.

وبحسب محطة إس.في.تي.



تفترض الشرطة أن المشتبه به تصرف بمفرده.



غير أن هناك اعتقادا أن أشخاصا آخرين يمكن أن يكونوا متورطين في الجريمة.

وقالت الشرطة السويدية أمس الجمعة، إن الجريمة يمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة العصابات في مالمو، وهي ثالث أكبر مدينة في السويد.

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