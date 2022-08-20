إستهجان شعبي بعد تداول صور السفير العراقي وزوجته في عمّان مع المطرب راغب علامة.. صور

2022/08/20 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول صور السفير العراقي في المملكة الأردنية الهاشمية وزوجته مع المطرب اللبناني راغب علامة وبعد الإستهجان شعبي لها.

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف في مؤتمر صحفي أننا “نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة”

مؤكداً أن “الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام الى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة”.

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