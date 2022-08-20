شرطة كربلاء تعثر على (4) جثث لأفراد عائلة واحدة.. والقاتل إبن عم المقتولين

2022/08/20 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت شرطة محافظة كربلاء، اليوم السبت، على 4 جثث تعود لأفراد عائلة واحدة قضت قتلاً بسلاح ناري.

وكشفت برقية أمنية، أنه “في الساعة 1130 من يوم السبت 20 /8/2022 تم العثور على أربعة جثث من أفراد عائلة واحدة داخل دار، مقتولين بواسطة إطلاقات نارية بسلاح كلاشنكوف، في منطقة كريدي الأميرية ضمن مختارية كريم عطية وهم كل من: الأم تولد 1976، ابن من مواليد 1997 منتسب في العتبة الحسينية، ابنة مواليد 2000، ابن من مواليد 2003”.

وأضافت البرقية، أن “المشتبه به بالقتل هو إبن عم المقتولين” لافتاً الى أنه “يعمل بصفة جندي في الجيش العراقي، وحاليا معتقل لدى مكتب المكافحة في مركز شرطة الحسينية”.

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