إنجاز المرحلة الثانية من الجدار الكونكريتي في المثلث الحدودي والعمل مستمر لمسافات تصل لـ15 كم

2022/08/20 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت إنجاز المرحلة الثانية من الجدار الكونكريتي في المثلث الحدودي.

وقال معن في تصريح متلفز تابعته “خبر برس (واخ)، إن ” العمل مستمر بالجدار الكونكريتي ولمسافات كبيرة تصل الى 15 كيلومتراً”.

وأشار إلى أن “هناك اهتماماً حكومياً وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة من الاهتمام بالوضع الحدودي من جميع الجوانب”، مبيناً أن “الهدف من زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي هو للاطلاع على الوضع الحدودي والتحصينات الجارية”.

وأضاف أن “الوفد اطلع على الشريط الحدودي باتجاه منطقة فيشخابور المثلث العراقي التركي السوري ومتابعة التحصينات من حيث الجدار الكونكريتي أو الأسلاك والخنادق والكاميرات والاطلاع أيضاً على الجهد الاستخباري والميداني”.

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