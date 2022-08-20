ترجيح بوجود محاصرين.. انهيار تل ترابي في كربلاء

2022/08/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما رجح وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "تلاً ترابياً انهار في منطقة قطارة الإمام علي عليه السلام غرب محافظة كربلاء".وفيما أشار إلى توجه 4 فرق إطفاء لمحل الحادث، رجح وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.

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