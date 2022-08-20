الأمن يخترق شبكة ابتزاز ويطيح بعناصرها في 6 محافظات

2022/08/20 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني في كربلاء المقدسة، اليوم السبت، القبض على شبكة للابتزاز الإلكتروني.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود الشكاوى من المواطنين إثر اختراق حساباتهم الشخصية ونشر صورهم العائلية على مواقع التواصل الإجتماعي، تم تشكيل فريق عمل متخصص من جهاز الأمن الوطني لتتبع حالات الاختراق وضبط الأشخاص القائمين عليها".

وأضاف، أنه "بعد سلسلة من عمليات التتبع وجمع المعلومات وبجهد نوعي تم الوصول لجميع أفراد الشبكة البالغ عددهم (7) متهمين، وبالاستناد إلى الموافقات القضائية شرعت مفارز المديرية بتنفيذ حملة الاعتقالات في (6) محافظات شملت واسط وديالى وبغداد والقادسية وكركوك وصلاح الدين، حيث اعترف المتهمون بإنشاء قنوات على منصة التلكرام ينشرون فيها صوراً شخصية من الحسابات المخترقة بهدف المساومة وجني الأموال".

وأشار الجهاز إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزءاهم وفقاً للقانون".

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