هل فقدت تجارب السفر في عصر الانترنت الغموض الذي كان يلّفها قبل ذلك؟

2022/08/20 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعب تصديق ذلك، لكن في الأيام الغابرة كانت الناس تسافر حول العالم مستخدمة الهواتف المدفوعة، والكتب الإرشادية والخرائط الورقية.إليكم ما كان عليه السفر قبل أن غيرت الثورة الرقمية الطريقة التي كنا نتجول فيها.

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