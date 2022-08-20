2022/08/20 | 16:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: سنتخذ إجراءاتنا بشأن صور سفير العراق بالأردن مع راغب علامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: سنتخذ إجراءاتنا بشأن صور سفير العراق بالأردن مع راغب علامة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: سنتخذ إجراءاتنا بشأن صور سفير العراق بالأردن مع راغب علامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).