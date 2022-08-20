كيف يمكنك حماية البيانات والعمل من أي مكان بأمان؟

2022/08/20 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد البيانات هذه الأيام ذات أهمية قصوى للأفراد والشركات على حد سواء.



ونظرًا لأن انتهاكات البيانات تكلف ما متوسطه 4 ملايين دولار للمؤسسات فحان الوقت لبدء التعامل مع أمان بياناتك بجدية أكبر.

يمكنك الاستثمار في مكافحة البرامج الضارة وشبكات VPN والحلول الرقمية الأخرى لحماية بياناتك، ولكن أفضل حل هو الاحتفاظ بها على محرك أقراص خاص؛ لذا فإن محطة الإرساء 13 في 1 المزودة بـ Dual HDMI تعد حلًا رائعًا لتوصيل وتبسيط جميع بياناتك وأجهزتك.



(محظة الإرساء عبارة عن جهاز يُمكّن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الاتصال بأجهزة أخرى دون جهد يُذكر).

تم تجهيز محطة الإرساء هذه بـ 13 منفذًا يمكن أن تتيح لك الاستمتاع بما يصل إلى ثلاث شاشات مختلفة في وقت واحد، ونقل البيانات بسرعة بين الأجهزة وإرفاق أجهزة مثل الماوس ولوحة المفاتيح والمزيد لمساعدتك في العمل بكفاءة أكبر.

ومن خلال توصيل الطاقة ستقوم أيضًا بشحن جميع أجهزتك بسرعة، كما أنها تحتوي على منفذ صوت مقاس 3.5 مم يجعل الاستماع أو التحدث أو التسجيل أمرًا سهلًا عندما تحتاج إلى التركيز على المهمة التي تؤديها.

– محتويات محطة الإرساء:

2x HDMI ports

3x USB 3.0

1x USB 2.0

1x USB-C PD Charging

1x SD card

1x TF card

1x VGA port

1x Gigabit Ethernet

1x 3.5 AUX port

وهذا الحل يسمح لك بإنجاز المهام وحماية بياناتك ونقلها بين الأجهزة وقتما تشاء.



والجدير بالذكر أن محطة الإرساء 13 في 1 هذه مع منفذ HDMI مزدوج تتوافر الآن مقابل 14% خصمًا لتأتي بسعر يصل إلى 70 دولارًا بدلًا من 59.99 دولار.

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