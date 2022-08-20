توقعات بتجاوز أقساط التأمين العالمية 7 تريليونات دولار لأول مرة خلال 2022

2022/08/20 | 16:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع تقرير حديث، أن يؤدي تباطؤ النمو إلى انخفاض الطلب على التأمين، وارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة.وأشار التقرير، إلى أن النقص في قطع الغيار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل غير …

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