2022/08/20 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، 08/20/2022، ان يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل هو آخر يوم...

ظهرت المقالة توقعات بمشاركة نحو 5 ملايين زائر إيراني بالزيارة الأربعينية أولاً على المسلة.

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