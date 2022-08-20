ذهبية ثانية للعراق في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي

2022/08/20 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق لاعب منتخبنا الوطني على محمود بوزن (34) كغم ذهبية (الواي كرو) لبطولة العالم للشباب والتي أختتمت اليوم في العاصمة الماليزية كوالامبور، ليرتفع رصيد العراق الى (14) ميدالية، وبواقع ذهبيتان وثلاثة فضيات وتسع برونزيات حصل عليها (10) لاعبين من مجموع (16) لاعباً شاركوا في البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، رئيس الوفد العراقي مصطفى جبار علك في بيان ان “ما حققوه أبطالنا من إنجازات كبيرة في بطولة العالم الأخيرة وصعودنا على منصات التتويج يشعرنا بالفخر والاعتزاز”.

وأضاف علك: “عندما يعزف نشيد العراق الرسمي (موطني)، لا نستطيع ان نتمالك أنفسنا والدموع تنزل مباشرة دون تصنع او تمثيل، وهذا ما رأيته بعيني في عيون لاعبينا الأبطال، أشبال وليوث الرافدين الذين كانوا عنوان للفخر والالتزام وعكسوا صورة مثالية للرياضي العراقي في المحافل الدولية”.

وتابع ان “اللاعبين العشرة الذين حققوا الميداليات هم : ابا الفضل عباس 29كغم (ذهبية قتال وفضية واي كرو)، علي محمود 34كغم (ذهبية واي كرو ) وبرونزية قتال، مصطفى اسامة 51كغم (فضية قتال)، يوسف خالد 48كغم (فضية واي كرو وبرونزية قتال)، حيدر علي 40كغم (برونزية قتال وبرونزية واي كرو)”.

واكمل “اما اللاعبين الذين حققوا الميدالية البرونزية فهم: مصطفى محمد برونزية واي كرو، صلاح صفاء 54كغم برونزية قتال، ياسر غسان 46كغم برونزية قتال، حسين كامل 71كغم برونزية قتال، عبد الله شوقي 45كغم برونزية قتال”.

ونوه علك إلى إن “(6) لاعبين لم يحققوا اي ميدالية ملونة وانما أكتفوا بمراكز من الثامن الى الخامس”.

يذكر ان الكادر التدريبي المشرف على منتخبنا الشبابي في البطولة العالمية تألف من: علاء فاضل الكناني مدربا أولا ويساعده برهم محمد القادر.

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