بالصور.. تفاصيل جديدة عن انهيار

2022/08/20 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، تفاصيل

جديدة عن انهيار التل الترابي في منطقة

قطارة الامام علي (ع) غربي محافظة كربلاء

المقدسة.

وقال المصدر، إن "انهيار التل في منطقة

قطارة الإمام علي عليه السلام غرب

محافظة

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