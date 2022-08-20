2022/08/20 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزار قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء وفرق الإنقاذ تحاول الوصول لأشخاص تحت الأنقاض (فيديو)

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