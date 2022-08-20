تعرف على المركبات المشمولة.. المرور تنشر تعليمات وشروط الفحص بجهاز الهزة

2022/08/20 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

‏توضيح حول فحص المركبات الإلكتروني ——————————تهديكم مديرية المرور العامة.. (أطيب التحيات )وتود أن تبين لكم أنها ستباشر من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١….بفحص متانة المركبات الإلكتروني ..بواسطة الجهاز الهزاز ..———————————أدناه تعليمات المركباتال مشمول بالفحص ..———————————أولا :المركبات الحديثة التي تسجل لأول مرة..

ثانيا: المركبات التي تكون بطاقةالتسجيل(السنوية)نافذة ويراد تجديدها فيجب أن تخضع المركبة إلى الفحص الإلكتروني .

ثالثا:المركبات المراد تبديل لوحات التسجيل لها مثل اللوحات القديمة أو المنفيست إلى اللوحات التابعة للمشروع الوطني .أو ما يسمى بالرقم الألماني ..

سيكون مبلغ الفحص الإلكتروني 30,000 دينار عراقي ..

ملاحظة١:المركبات التي توجد فيها عطلات ..ويبلغ سايقها بالخروج من الفحص الإلكتروني لتصليح الأعطال ..وتعاد مرة أخرى إلى الفحص …(لا تترتب عليهاأي(رسوم) اضافية..أي قطع رسوم مرة واحدة

وقد وجه السيد مدير المرور العام المحترم..اللواء الحقوقي ..(طارق الربيعي) … أن يكون الفحص بشكل طبيعي وسهل ومهني.



وفنني:

وتقديم كافة التسهيلات إلى المواطن ..

ويكون الفحص على متانة وامن المركبة التي اذا لم تتوفر فيها هذه الشروط فقد تؤدي إلى الحوادث المرورية ..

أو إلى إيقاف المركبة أو خروجها عن العمل مثلا محرك المركبة ..الأضوية الأمامية والخلفية ..الاطارات ..الدبلات.حدادية المركبات.الشاصي غير متضرر

ملاحظة٢:سيكون الفحص الدوري لكافة المركبات لمدة سنة كاملة اسوة بالدول المجاورة ..والغربية لأن هذا النظام أي نظام الفحص الإلكتروني هو (نظام عالمي )

مديرية المرور العامة العلاقات والإعلام

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