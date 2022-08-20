2022/08/20 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تحدد أجور فحص السيارات الجديدة بـ”الهزاز” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تحدد أجور فحص السيارات الجديدة بـ”الهزاز”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تحدد أجور فحص السيارات الجديدة بـ”الهزاز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).