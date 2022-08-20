إرتباط الجزائري بن ناصر بالانتقال الى ليفربول مقابل رغبة قوية من ميلان للإبقاء عليه

2022/08/20 | 17:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتبط الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، بالانتقال إلى ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة.

وينتهي تعاقد بن ناصر، مع ميلان في صيف 2024، وهناك رغبة قوية من جانب الروسونيري في الإبقاء عليه لفترة طويلة.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو الإيطالي”، فإن مسؤولي ميلان لا يشعرون بالقلق من إمكانية تفعيل ليفربول للشرط الجزائي في عقد بن ناصر، والذي يبلغ 50 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الشرط الجزائي في عقد بن ناصر مرتبط بقيود زمنية، ولا يمكن تفعيله في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأوضح أن إدارة ميلان ترفض بيع بن ناصر، وتعتبره حجر أساس في مشروع النادي.

وكشف أن إدارة ميلان عرضت على بن ناصر التجديد مقابل 3 ملايين يورو سنويا، بينما يطلب اللاعب الجزائري 4 ملايين.

ومن المتوقع أن يعقد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جلسة جديدة مع وكيل بن ناصر لمناقشة العقد الجديد، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي.

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