هجوم مسلح على فندق فخم يسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا واحتجاز رهائن في مقديشو

2022/08/20 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الصومالية السبت، أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة على فندق "حيات" Hayat في مقديشو.وقالت الشرطة إن الهجوم بدأ مساء الجمعة، حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث وقعت ثلاثة انفجارات كبيرة عند البوابة، مما سمح لمسلحي حركة الشباب المدججين بالسلاح بدخول الفندق واحتجاز العديد من الضيوف كرهائن.وأكد الرائد بالشرطة، فرح حسين، لشبكة CNN أن الحصار أوشك على الانتهاء مع دخول قوات مكافحة الإرهاب إلى مبنى الفندق لاستعادة ال

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